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Шон Келли — о девятом этапе «Джиро»: необходимы ли такие этапы на трёхнедельных гонках?

Шон Келли — о девятом этапе «Джиро»: необходимы ли такие этапы на трёхнедельных гонках?
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Победитель «Вуэльты» — 1988, известный ирландский велогонщик Шон Келли высказался о девятом этапе «Джиро д’Италия» — 2025, который проходил по гравийному покрытию.

«Сначала мы видим падение Роглича, затем — прокол заднего колеса. Для него гонка ещё не окончена, но теперь мы должны задаться вопросом: действительно ли такие этапы необходимы на трёхнедельных гонках? Мы знаем, что Роглич время от времени падает, но я рад, что он отстаёт всего на 2 минуты 25 секунд, и ещё не всё потеряно. Видно, что серьёзных травм у него нет. Конечно, хотелось бы, чтобы он прошёл этот этап без проблем. К сожалению, у некоторых гонщиков возникли трудности», — приводит слова Келли Ekipa24.

Напомним, словенец Примож Роглич считается одним из главных претендентов на победу на «Джиро». Девятый этап веломногодневки он завершил на 19-м месте и опустился в общем зачёте на 10-е место, уступая лидеру, мексиканцу Исааку Дель Торо, 2 минуты 25 секунд.

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