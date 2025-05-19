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«Один день проигрываешь, другой — отыгрываешь». Роглич — о «Джиро» — 2025

«Один день проигрываешь, другой — отыгрываешь». Роглич — о «Джиро» — 2025
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Четырёхкратный победитель «Вуэльты» словенский велогонщик Примож Роглич поделился ощущениями после девятого этапа «Джиро д’Италия» — 2025.

«Было тяжело. Не чувствовал себя хорошо, но боролся до самого конца. Посмотрим, что ещё удастся сделать. Один день уступаешь, другой — отыгрываешь. Посмотрим в итоге, как проявит себя потеря времени на этом этапе. До финиша ещё далеко. Нужно восстановиться и подготовиться к следующим этапам», – приводит слова Роглича RTV Slo.

Напомним, на девятом этапе Джиро Роглич допустил падение и примерно за 50 км до финиша проколол колесо, из-за чего увеличил отставание в общем зачёте веломногодневки от лидера, мексиканца Исаака дель Торо, до 2 минут 25 секунд.

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