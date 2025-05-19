«Словно лучший из моих снов». Дель Торо — о лидерстве в «Джиро»-2025

Мексиканский велогонщик Исаак дель Торо прокомментировал попадание на первое место в общем зачёте веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025.

«Я до конца не могу поверить, что стал лидером «Джиро д’Италия». Это словно лучший из моих снов. Это невероятно, не могу описать словами. Все мы в детстве мечтаем носить эту майку. Я тоже мечтал — и это просто безумие», — приводит слова дель Торо Mundo Deportivo.

Отметим, что Исаак дель Торо стал первым в истории мексиканцем, вышедшим в лидеры общего зачёта гранд-тура. Дель Торо опережает ближайшего преследователя испанца Хуана Аюсо на 1 минуту 13 секунд.

«Джиро д’Италия» — 2025 проходит с 9 мая по 1 июня.