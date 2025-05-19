Россияне выступят в девяти видах спорта на летней Универсиаде — 2025 в Германии

Сборная России планирует принять участие в девяти видах спорта на Всемирной летней универсиаде — 2025, которая пройдёт в Германии с 16 по 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского студенческого спортивного союза (РССС).

В предварительную заявку вошли более 150 спортсменов. Россияне будут представлены в девяти дисциплинах: академической гребле, теннисе, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжках в воду, тхэквондо, настольном теннисе.

Ранее, оргкомитет Универсиады подтвердил готовность допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, при условии прохождения отбора. В последний раз сборная России принимала участие в летней Универсиаде в 2019 году в итальянском Неаполе, где заняла второе место в медальном зачёте, уступив Японии.