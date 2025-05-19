Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россияне выступят в девяти видах спорта на летней Универсиаде — 2025 в Германии

Россияне выступят в девяти видах спорта на летней Универсиаде — 2025 в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России планирует принять участие в девяти видах спорта на Всемирной летней универсиаде — 2025, которая пройдёт в Германии с 16 по 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского студенческого спортивного союза (РССС).

В предварительную заявку вошли более 150 спортсменов. Россияне будут представлены в девяти дисциплинах: академической гребле, теннисе, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжках в воду, тхэквондо, настольном теннисе.

Ранее, оргкомитет Универсиады подтвердил готовность допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, при условии прохождения отбора. В последний раз сборная России принимала участие в летней Универсиаде в 2019 году в итальянском Неаполе, где заняла второе место в медальном зачёте, уступив Японии.

Материалы по теме
Российские дзюдоисты примут участие в летней Универсиаде-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android