Чемпионат России — 2025 по регби: результаты матчей 3-го тура

С 16 по 18 мая прошли очередные матчи чемпионата России по регби — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр 3-го тура соревнований.

Результаты матчей 3-го тура чемпионата России по регби:

«Стрела-Ак Барс» (Казань) — «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 66:10;

«Красный Яр» (Красноярск) — «Локомотив» (Пенза) — 26:20;

«Слава» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 11:14;

«Металлург» (Новокузнецк) — «Енисей-СТМ» (Красноярск) — 24:59.

По итогам трёх туров ЧР по регби лидером турнирной таблицы является красноярский «Енисей-СТМ», который набрал 14 очков. На втором месте расположился клуб «Стрела-Ак Барс» с 11 очками в активе. «Красный Яр» и московское «Динамо» набрали по 10 очков в чемпионате, но клуб из Красноярска имеет лучшую разницу набранных/пропущенных очков.