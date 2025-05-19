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22-летняя гимнастка насмерть разбилась при выполнении трюка в магнитогорском цирке

22-летняя гимнастка насмерть разбилась при выполнении трюка в магнитогорском цирке
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22-летняя гимнастка погибла в результате падения с четырёхметровой высоты в Магнитогорском государственном цирке. Девушка выполняла акробатический трюк «Колесо смерти» без страховки. Она скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил челябинский Следственный комитет.

«17 мая текущего года неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений, допустили 22-летнюю артистку без страховки и пассировки выполнить акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более четырёх метров, в результате чего потерпевшая сорвалась и упала на арену цирка.

От полученных повреждений смерть девушки наступила в машине скорой помощи. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении Следственного комитета.

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