Владимир Крамник подал жалобу в органы ЕС на шахматную онлайн-платформу

Российский гроссмейстер Владимир Крамник подал заявление в органы Европейского союза (ЕС) на расследование нарушений законодательства стран-членов организации со стороны шахматной онлайн-платформы Chess.com. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.

«Подтверждено, что запрос на расследование с фактической доказательной документацией на 60+ страниц, подготовленный юридическими экспертами, был получен соответствующими регулирующими органами ЕС и начал анализироваться. Решение об открытии официального дела должно быть принято примерно через месяц», — написал Крамник.

В 2023 году Крамник начал указывать в своём блоге на Chess.com на некоторые результаты ряда шахматистов. Позднее блог Владимира был заблокирован, а в апреле 2024 года Chess.com запретил Крамнику участвовать в турнирах.