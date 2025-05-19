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Владимир Крамник подал жалобу в органы ЕС на шахматную онлайн-платформу

Владимир Крамник подал жалобу в органы ЕС на шахматную онлайн-платформу
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Российский гроссмейстер Владимир Крамник подал заявление в органы Европейского союза (ЕС) на расследование нарушений законодательства стран-членов организации со стороны шахматной онлайн-платформы Chess.com. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.

«Подтверждено, что запрос на расследование с фактической доказательной документацией на 60+ страниц, подготовленный юридическими экспертами, был получен соответствующими регулирующими органами ЕС и начал анализироваться. Решение об открытии официального дела должно быть принято примерно через месяц», — написал Крамник.

В 2023 году Крамник начал указывать в своём блоге на Chess.com на некоторые результаты ряда шахматистов. Позднее блог Владимира был заблокирован, а в апреле 2024 года Chess.com запретил Крамнику участвовать в турнирах.

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