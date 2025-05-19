В стрельбе из лука на ОИ-2028 сократят число команд ради новой дисциплины

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) объявила о сокращении числа команд в соревнованиях по стрельбе из классического лука на предстоящих летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе-2028, сообщает Inside The Games.

Это решение связано с расширением олимпийской программы: в Лос-Анджелесе дебютирует новый вид программы – командная смешанная стрельба из блочного лука. Чтобы сохранить общий лимит в 128 спортсменов, исполнительный комитет World Archery решил сократить количество команд в классическом луке с 12 до восьми — только для Олимпиады 2028 года.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028 пройдут с 14 по 30 июля.