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В стрельбе из лука на ОИ-2028 сократят число команд ради новой дисциплины

В стрельбе из лука на ОИ-2028 сократят число команд ради новой дисциплины
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Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) объявила о сокращении числа команд в соревнованиях по стрельбе из классического лука на предстоящих летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе-2028, сообщает Inside The Games.

Это решение связано с расширением олимпийской программы: в Лос-Анджелесе дебютирует новый вид программы – командная смешанная стрельба из блочного лука. Чтобы сохранить общий лимит в 128 спортсменов, исполнительный комитет World Archery решил сократить количество команд в классическом луке с 12 до восьми — только для Олимпиады 2028 года.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028 пройдут с 14 по 30 июля.

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