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Ассоциация сверхмарафонцев (IAU) не признаёт рекорд мира, установленный россиянином

Ассоциация сверхмарафонцев (IAU) не признаёт рекорд мира, установленный россиянином
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Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) заявила, что не признаёт рекорд мира россиянина Ивана Заборского в связи с нарушением правил нейтралитета. В начале мая Заборский установил высшее мировое достижение на ультрамарафоне во Франции, финишировав с российским флагом.

«Хотели бы напомнить всем заинтересованным сторонам о нашей устоявшейся позиции относительно участия российских и белорусских спортсменов в официальных соревнованиях. IAU придерживается временного отстранения, наложенного World Athletics», — написано в официальном сообщении пресс-службы IAU.

Соревнование по бегу и спортивной ходьбе проводится во Франции с 2006 года и ежегодно собирает свыше 140 участников со всего мира. Маршрут представляет собой примерно километровую петлю в Валлон-Пон-д'Арк.

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