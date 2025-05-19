Иван Заборский отреагировал на решение IAU не утверждать его рекорд мира в ультрамарафоне

Российский бегун Иван Заборский, установивший мировой рекорд на ультрамарафоне во Франции, прокомментировал решение Международной ассоциации сверхмарафонцев (IAU) не ратифицировать его достижение из-за финиша с российским флагом.

«Я так же, как и все, на днях узнал об этом. Да, для меня это стало неожиданностью. Буквально в начале прошлой недели французские организаторы просили прислать меня паспортные данные для ратификации рекорда. Так что я полагал, что всё идёт по стандартной процедуре.

Сейчас вопрос изучается. Для начала нужно разобраться в целом в этой ситуации», — приводит слова Заборского «РИА Новости Спорт».

Соревнование по бегу и спортивной ходьбе проводится во Франции с 2006 года и ежегодно собирает свыше 140 участников со всего мира. Маршрут представляет собой примерно километровую петлю в Валлон-Пон-д'Арк.