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Иван Заборский отреагировал на решение IAU не утверждать его рекорд мира в ультрамарафоне

Иван Заборский отреагировал на решение IAU не утверждать его рекорд мира в ультрамарафоне
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Российский бегун Иван Заборский, установивший мировой рекорд на ультрамарафоне во Франции, прокомментировал решение Международной ассоциации сверхмарафонцев (IAU) не ратифицировать его достижение из-за финиша с российским флагом.

«Я так же, как и все, на днях узнал об этом. Да, для меня это стало неожиданностью. Буквально в начале прошлой недели французские организаторы просили прислать меня паспортные данные для ратификации рекорда. Так что я полагал, что всё идёт по стандартной процедуре.
Сейчас вопрос изучается. Для начала нужно разобраться в целом в этой ситуации», — приводит слова Заборского «РИА Новости Спорт».

Соревнование по бегу и спортивной ходьбе проводится во Франции с 2006 года и ежегодно собирает свыше 140 участников со всего мира. Маршрут представляет собой примерно километровую петлю в Валлон-Пон-д'Арк.

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