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У регбиста Бурдина — травма позвоночника, он лишался двигательных функций — источник

У регбиста Бурдина — травма позвоночника, он лишался двигательных функций — источник
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Нападающий первой линии регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» Алексей Бурдин находится в тяжёлом состоянии и продолжает оставаться в больнице, сообщает телеграм-канал «Железное регби» со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, у Бурдина диагностирована травма шейного отдела позвоночника. При этом якобы изначально у врачей и вовсе было подозрение на перелом шеи, однако этот диагноз не подтвердился. Из-за полученной травмы регбист на время лишился двигательных функций, но накануне они начали постепенно возвращаться. Алексей находится в сознании, сообщается, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Бурдин потерял сознание во время матча PARI чемпионата России с красноярским «Енисеем-СТМ» (17:21). Инцидент произошёл на 74-й минуте после одной из схваток с участием пострадавшего.

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