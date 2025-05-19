Бурдин несвоевременно получил медицинскую помощь после жёсткого падения на ЧР — источник

Последствия от травмы у нападающего первой линии РК «Стрела-Ак Барс» Алексея Бурдина могли усилиться из-за нарушений, связанных с оказанием медицинской помощи, на матче PARI чемпионата России, сообщает телеграм-канал «Железное регби» со ссылкой на собственный источник.

«Усугубить состояние Алексея могло в том числе и отсутствие на матче второй машины скорой помощи с необходимым набором медицинской техники. Это является требованием регламента ЧР. Из-за этого имевшаяся медицинская карета порядка 40 минут не могла уехать в больницу, а сам Бурдин в это время недополучил должной своевременной медицинской помощи. В частности, ему не смогли смягчить последствия отёка из-за полученной травмы», — заявил источник канала.

Напомним, 12 мая Бурдин потерял сознание во время встречи ЧР с красноярским «Енисеем-СТМ» (17:21). Инцидент произошёл на 74-й минуте после одной из схваток с участием пострадавшего, по словам очевидцев, он сильно ударился головой о землю. Бурдина унесли с поля на носилках, после чего увезли в больницу. Спортсмен продолжает там находиться.