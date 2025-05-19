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Российские гребцы выступят на этапе Кубка мира во Франции, несмотря на протесты украинцев

Российские гребцы выступят на этапе Кубка мира во Франции, несмотря на протесты украинцев
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Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова сообщила, что россияне выступят на этапе Кубка мира во французском По, несмотря на давление на организаторов с украинской стороны.

«Переговорили с французскими властями, нас пустили. На прошедшем чемпионате Европы был директор французской федерации, представители международной федерации. Всё идёт по плану, ребята примут участие.

Да, было определённое давление со стороны украинцев на организаторов французского этапа. Но нас поддержали как международная, так и французская федерациию», — приводит ТАСС слова Исхаковой.

Ранее российские байдарочники и каноисты выступили на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде, который прошёл 15-18 мая. На втором этапе в Познани (Польша) из соображений безопасности россияне не примут участия. Третий этап Кубка мира во французском По пройдёт 13-15 июня. Главным турниром года станет августовский чемпионат мира в Италии. Июньское первенство Европы в Рачице (Чехия) состоится без россиян и белорусов из-за отказа властей города принимать их.

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