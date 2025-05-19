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Корейский гольфист совершил самый дальний хоул-ин-уан в PGA, попав в лунку с 230 метров

Корейский гольфист совершил самый дальний хоул-ин-уан в PGA, попав в лунку с 230 метров
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Южнокорейский спортсмен 29-летний Ким Си Ву совершил самый дальний хоул-ин-уан (попадание в лунку с одной попытки) в истории Профессиональной ассоциации гольфа PGA. Он попал в лунку с расстояния 230 метров.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Предыдущий рекорд также принадлежал Ким Си Ву и равнялся расстоянию в 218 метров. Корейский гольфист стал первым игроком, который сделал хоул-ин-уан на крупных турнирах в двух сезонах подряд после американца Скотта Хоха (2001, 2002).

Ким Си Ву — четырёхкратный чемпион турниров под эгидой Профессиональной ассоциации гольфа PGA Tour и самый молодой победитель Championship Players (2017) в возрасте 21 года.

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