«Я её всегда не очень любила». Юлия Ефимова — о плавании на короткой воде

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова рассказала о своих перспективах в плавании на короткой воде.

— Короткую воду поплывёшь?

— Я её всегда не очень любила. Посмотрим. Хотела бы выступить на Кубке мира.

— То есть план — для того чтобы плавать быстро 50 и 100 м, надо больше стартовать?

— Да, и ещё хорошо бы иметь конкуренцию на тренировках, нужен спарринг, чтобы друг друга мотивировать. Мне и папа уже говорит об этом, что нужен спарринг. Я так лучше готовлюсь, эффективнее.

— Кто может быть твоим спарринг-партнёром?

— Кто-то из молодых, может быть. Кто-то из юниоров, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

33-летняя Юлия Ефимова — трёхкратная чемпионка Европы (2007) и бронзовый призёр чемпионата мира (2008) на короткой воде.