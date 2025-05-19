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«Я её всегда не очень любила». Юлия Ефимова — о плавании на короткой воде

«Я её всегда не очень любила». Юлия Ефимова — о плавании на короткой воде
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Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова рассказала о своих перспективах в плавании на короткой воде.

— Короткую воду поплывёшь?
— Я её всегда не очень любила. Посмотрим. Хотела бы выступить на Кубке мира.

— То есть план — для того чтобы плавать быстро 50 и 100 м, надо больше стартовать?
— Да, и ещё хорошо бы иметь конкуренцию на тренировках, нужен спарринг, чтобы друг друга мотивировать. Мне и папа уже говорит об этом, что нужен спарринг. Я так лучше готовлюсь, эффективнее.

— Кто может быть твоим спарринг-партнёром?
— Кто-то из молодых, может быть. Кто-то из юниоров, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

33-летняя Юлия Ефимова — трёхкратная чемпионка Европы (2007) и бронзовый призёр чемпионата мира (2008) на короткой воде.

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