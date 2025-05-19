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«А почему нельзя? Хочу и продолжаю». Юлия Ефимова — о спортивной карьере

«А почему нельзя? Хочу и продолжаю». Юлия Ефимова — о спортивной карьере
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Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию 33-летняя Юлия Ефимова ответила на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

— Как относишься к критическим комментариям «зачем она продолжает карьеру»?
— А почему нельзя? Хочу и продолжаю. Это спорт, здоровье, жизнь, красивое тело и уверенность в себе. Никаких бенефитов я за это не получаю, благодаря мне плавание интереснее смотреть, это подтверждают даже люди, которые не очень хорошо ко мне относятся. И я составляю конкуренцию. До Жени Чикуновой мне пока далеко, но на 50 м… Почему все думают, что второе место на чемпионате России — это плохо? Я не понимаю, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

В субботу, 17 мая, Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 100 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако.

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