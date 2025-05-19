Юлия Ефимова подвела итоги своего выступления на этапе «Маре Нострум» в Монако

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию 33-летняя Юлия Ефимова прокомментировала своё выступление на этапе «Маре Нострум» в Монако.

— По атмосфере всё отлично, по результату — пока не очень. Пока плыву одно и то же время, не медленнее и не быстрее на «полтиннике».

— Почему снялась с 200 м брассом и комплексом?

— Сняться всегда легче, чем заявиться. Когда заявлялась, чувствовала себя лучше, а теперь травмы старые полезли, всё как обычно. Не тренировалась пока на 200 м. Эмоционально пока не могу себя заставить. И вчера на соревнованиях был очень ударный день по количеству стартов. Не хотелось угробить всё на первом этапе, впереди ещё два. Поэтому думаю, может быть, в Барселоне проплыву другие дистанции, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

В субботу, 17 мая, Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 100 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако.