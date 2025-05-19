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Ефимова отреагировала на слова Анны Егоровой, что в России «уничтожают её карьеру»

Ефимова отреагировала на слова Анны Егоровой, что в России «уничтожают её карьеру»
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Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию 33-летняя Юлия Ефимова ответила на вопрос о посте Анны Егоровой, заявившей, что в России ей «уничтожают карьеру».

«Возрастные спортсмены чувствуют давление, и 25 лет — это возрастной спортсмен. Но именно ко мне на чемпионате России было за всё время самое хорошее отношение. И я понимаю, что меня взяли бы в команду, если бы я хотя бы проплыла по нормативу World Aquatics. Однако сейчас даже оснований, зацепки, чтобы меня туда заявить, нет ну просто никаких», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

26-летняя Егорова — двукратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по плаванию. В недавнем посте она обрушилась с критикой на руководство Федерации водных видов спорта России за её невключение в национальную команду по итогам чемпионата страны.

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