Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу: заставить плакать бразильцев — дорогого стоит

Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Вадим Бокач рассказал об атмосфере внутри национальной команды и праздновании второго места на чемпионате мира — 2025.

— Как команда приняла звание вице-чемпионов мира?

— Мы жили с бразильцами. По-дружески сдвинули столы, посидели, обсудили наши игры. И болельщики присоединились к нам. Душевная атмосфера. Заставить плакать бразильцев после игры — дорогого стоит.

Что касается настроения внутри команды, то заводила у нас Анатолий Рябко. Любит пошутить. А музыку в автобусе включает Олег Гапон или Иван Константинов. По дискотеке 90-х пройтись любители. Я всеяден в этом плане. И рэп, и рок можно послушать, и попсу. Всё, конечно, зависит от результата игры. После поражения в наушниках, может, кто и слушает песенки, но на колонке уже не включаем. Слава богу, что мы редко проигрываем.

Внутри команды мы уже все друзья. Нет такого: старики и молодёжь. Бывают какие-то ссоры, однако это очень быстро забывается. Если позволит здоровье и не будет травм, хотелось бы сыграть на ещё одном чемпионате мира. Ну, и забраться повыше, — приводит слова Бокача Sport5by со ссылкой на эфир программы «Итоги недели».

Чемпионат мира — 2025 по пляжному футболу проходил с 1 по 11 мая на Сейшельских островах. В финале турнира сборная Беларуси уступила Бразилии со счётом 3:4 и впервые в своей истории стала обладателем серебряных медалей чемпионата мира по пляжному футболу.