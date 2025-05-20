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«Успели поговорить с ребятами». Колесников — об общении с иностранными пловцами в Монако

«Успели поговорить с ребятами». Колесников — об общении с иностранными пловцами в Монако
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Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников поделился планами после участия на «Маре Нострум» в Монако, а также рассказал об общении с иностранными коллегами на этом турнире.

— Какие планы после «Маре Нострум»?
— Поеду на сбор в Турцию, потом на «Озеро Круглое». И уже оттуда на сбор в Малайзию перед Сингапуром. Сейчас надо восстановить себя, прийти в чувство, приехать и начать работать.

— Успел с кем-то пообщаться?
— Да, успели поговорить с ребятами из других команд, у всех всё круто. Подходили, хорошо отзывались. Так что повидались, пофотографировались. Всё отлично, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

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