«Успели поговорить с ребятами». Колесников — об общении с иностранными пловцами в Монако

Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников поделился планами после участия на «Маре Нострум» в Монако, а также рассказал об общении с иностранными коллегами на этом турнире.

— Какие планы после «Маре Нострум»?

— Поеду на сбор в Турцию, потом на «Озеро Круглое». И уже оттуда на сбор в Малайзию перед Сингапуром. Сейчас надо восстановить себя, прийти в чувство, приехать и начать работать.

— Успел с кем-то пообщаться?

— Да, успели поговорить с ребятами из других команд, у всех всё круто. Подходили, хорошо отзывались. Так что повидались, пофотографировались. Всё отлично, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».