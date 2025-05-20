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Игорь Бриштель предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2025 по пляжному футболу

Игорь Бриштель предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2025 по пляжному футболу
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Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель предположил, как бы сборная России выступила на чемпионате мира — 2025.

– Игорь, если бы сборная России выступала на ЧМ-2025, турнир мог бы сложиться по-другому? Могли бы Россия и Беларусь сыграть в финале?
– Сейчас в сборной России проходит смена поколений, состав обновился, ушли многие опытные ребята. Но последние спарринги у нас получаются равными: то мы их обыграем с разницей в один мяч, то они нас, так что команды у нас примерно на одном уровне. Поэтому, думаю, с Россией было бы очень интересно сыграть на чемпионате мира. Да и жалко, что очень талантливые ребята не получают шанса проявить себя на самом высоком уровне. Но, надеюсь, через пару лет ситуация изменится. А может, и раньше.

С участием России, конечно, ход чемпионата мира поменялся бы. Россия во всех турнирах борется за первые места. Не знаю, как насчёт финала… Мне кажется, Россию и Беларусь могли бы в четвертьфинале свести (улыбается). Но если серьёзно, то по потенциалу, по уровню игры, российская команда способна была бы бороться за призы, несмотря на то что и Португалия хороша, и Иран силён, и Сенегал в последние годы прилично добавил, — сказал Бриштель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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