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Бриштель: даже бразильцы говорят, что чемпионат России по пляжному футболу — лучший

Бриштель: даже бразильцы говорят, что чемпионат России по пляжному футболу — лучший
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Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель рассказал, что бразильские игроки, с которыми он общался, говорили о высоком уровне игры на чемпионате России.

«Я живу в одном номере с бразильцем Маурисиньо, и мы часто вместе смотрим матчи чемпионата Италии. Там футбол, наверное, чуть более техничный. В чемпионате России он тоже техничный, но и физически на очень высоком уровне. Если ты физически не готов – шансов вообще никаких.

Перед новым сезоном видно, что все прибавили, есть пять-шесть команд, которые будут бороться за лидерство, у всех классные легионеры.

Те же бразильцы, с которыми я общался, поиграли в Италии, Испании, Португалии, и даже они однозначно говорят о том, что по уровню игры российский чемпионат – лучший. Здесь лучшие игроки мира, высочайший накал борьбы, вратари какого уровня! Ни в одном другом национальном чемпионате нет так классно играющих вратарей. Поэтому я думаю, что чемпионат России по пляжному футболу – самый сильный в мире», — сказал Бриштель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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