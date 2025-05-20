«КОС-Синтез» — снова чемпион России по водному поло. Как казанцам удалось защитить титул

Финальная серия плей-офф чемпионата России по водному поло завершилась уверенной победой «КОС-Синтез» над волгоградским «Спартаком». Итоги финального противостоянии подвёл главный тренер чемпионов Евгений Ярощук.

«Ключи к победе — прессинг и зонная защита»

Поединки между «КОС-Синтез» и «Спартаком» стали классикой последних сезонов чемпионата России. Незадолго до плей-офф казанцы уступили волгоградцам в рамках регулярки. Однако в финале уже не допускали осечек и трижды обыграли принципиального соперника.

У «Спартака» сильная и опытная команда. Из шести матчей регулярного сезона мы обыграли их четырежды и дважды проиграли. Решающим фактором в финальной серии стали наши агрессивные действия в обороне 6х6: прессинг, зонная защита, защита 6х5. В нападении удалось реализовать свои моменты с хорошим КПД. В решающих играх часто всё решают лидеры, и наши ведущие игроки отыграли на 100%. Хочу выделить вклад всей команды — сильных центральных нападающих, надёжных защитников, активных подвижных нападающих и, конечно, вратарей», — отметил Ярощук.

«Результатом довольны, но сезон ещё не закончен»

Следующим большим турниром в мужском водном поло будет Финал восьми Кубка России. Соревнования станут для «КОС-Синтез» домашними пройдут со 2 по 5 июня в Казани.

«Победа в Чемпионате России второй сезон подряд — это серьёзное достижение, подтверждающее силу команды и правильность выбранной стратегии! Наш коллектив отлично проявил себя в самых напряжённых моментах плей-офф, но расслабляться рано, ведь впереди решающие стадии Кубка России. Сейчас у нас небольшая пауза, но уже с 22 мая мы начнём активную подготовку к турниру. Постараемся подойти к играм в оптимальной форме и без травм. Наша задача остаётся прежней — выигрывать все трофеи. Особенно при своих преданных болельщиках», — добавил тренер.