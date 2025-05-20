«Не хочу рисковать». Ингебригтсен — о пропуске этапа Бриллиантовой лиги из-за травмы

Олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 м, а также 2024 года на дистанции 5000 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен высказался о пропуске домашнего этапа Бриллиантовой лиги из-за травмы ахилла.

«Сейчас я нахожусь в Санднесе. Занимаюсь альтернативными тренировками. Это очень похоже на травму, из-за которой я долгое время не выступал в прошлом году. Не хочу рисковать, что у меня возникнут хронические проблемы с ахилловым сухожилием. Надеюсь, я остановился достаточно рано. Сейчас нахожусь именно здесь, и это, конечно, скучно», — приводит слова Ингебригтсена ABС nyheter.

Якоб был в заявке на трёх этапах Бриллиантовой лиги: 12 июня Осло, 1500/5000м, 5 июля Юджин, миля, 19 июля Лондон, 1500м.

Напомним, в начале сезона 2025 года норвежец сделал «золотые» дубли на дистанциях 1500 м и 3000 м сначала на чемпионате Европы в помещении в Апелдорне (Нидерланды), а затем на чемпионате мира в помещении в Нанкине (Китай).