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Группа стран Евросоюза потребует отстранить Израиль от международных соревнований

Группа стран Евросоюза потребует отстранить Израиль от международных соревнований
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Группа стран Евросоюза, в числе которых Испания, Бельгия и скандинавские государства, планирует выступить с требованием отстранить израильских спортсменов от международных соревнований на фоне последних событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Ynet.

По информации источника, страны намерены потребовать от международных федераций отстранения израильских спортсменов и сборных, аналогичного отстранению российских и белорусских атлетов.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня.

Российские и белорусские спортсмены в 2022 году были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооружёнными силами и не представляют командные виды спорта.

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