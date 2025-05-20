Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бодибилдера сняли с Кубка Украины из-за выступления под русскую музыку

Бодибилдера сняли с Кубка Украины из-за выступления под русскую музыку
Комментарии

Украинский бодибилдер был дисквалифицирован на открытом Кубке страны из-за выступления с русскоязычным музыкальным сопровождением.

«Федерация бодибилдинга Украины (WABBA Ukraine), которая является организатором открытого Кубка Украины по бодибилдингу, приносит свои искренние извинения за ситуацию, которая возникла во время произвольной программы одного из участников, когда в эфире прозвучала русскоязычная музыкальная композиция», — говорится в заявлении пресс-службы WABBA Ukraine.

Результаты атлета аннулированы, а в регламент соревнований были внесены изменения, которые запрещают использование музыкального сопровождения на русском языке.

Материалы по теме
Российские гребцы выступят на этапе Кубка мира во Франции, несмотря на протесты украинцев
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android