Бодибилдера сняли с Кубка Украины из-за выступления под русскую музыку

Украинский бодибилдер был дисквалифицирован на открытом Кубке страны из-за выступления с русскоязычным музыкальным сопровождением.

«Федерация бодибилдинга Украины (WABBA Ukraine), которая является организатором открытого Кубка Украины по бодибилдингу, приносит свои искренние извинения за ситуацию, которая возникла во время произвольной программы одного из участников, когда в эфире прозвучала русскоязычная музыкальная композиция», — говорится в заявлении пресс-службы WABBA Ukraine.

Результаты атлета аннулированы, а в регламент соревнований были внесены изменения, которые запрещают использование музыкального сопровождения на русском языке.