Нидерландский велогонщик Даан Хуул выиграл 10-й этап «Джиро д’Италия» — 2025
Нидерландский велогонщик Даан Хуул (Lidl-Trek) стал победителем 10-го этапа супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025, проходившего в виде индивидуальной гонки на 28,6 км. Он преодолел дистанцию за 32 минуты и 30 секунд.
Второе место занял Джошуа Тарлинг из Великобритании, проигравший лидеру семь секунд. Тройку лучших замкнул ещё один британец, Этан Хайтер (+0.10).
В общем зачёте лидирует мексиканский велогонщик Исаак дель Торо (Team Emirates – XRG).
Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после 10-го этапа:
- Исаак дель Торо (Мексика, Team Emirates – XRG) - 33:36.45.
- Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG) — отставание 1.13.
- Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +1.30.
- Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) +1.40.
- Джулио Чикконе (Италия, Lidl-Trek) +1.41.
- Саймон Йетс (Великобритания, Team Visma Lease a Bike) +1.42.
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