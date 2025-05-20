Нидерландский велогонщик Даан Хуул выиграл 10-й этап «Джиро д’Италия» — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нидерландский велогонщик Даан Хуул (Lidl-Trek) стал победителем 10-го этапа супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025, проходившего в виде индивидуальной гонки на 28,6 км. Он преодолел дистанцию за 32 минуты и 30 секунд.

Второе место занял Джошуа Тарлинг из Великобритании, проигравший лидеру семь секунд. Тройку лучших замкнул ещё один британец, Этан Хайтер (+0.10).

В общем зачёте лидирует мексиканский велогонщик Исаак дель Торо (Team Emirates – XRG).

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после 10-го этапа: