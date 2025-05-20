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Нидерландский велогонщик Даан Хуул выиграл 10-й этап «Джиро д’Италия» — 2025

Нидерландский велогонщик Даан Хуул выиграл 10-й этап «Джиро д’Италия» — 2025
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Нидерландский велогонщик Даан Хуул (Lidl-Trek) стал победителем 10-го этапа супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025, проходившего в виде индивидуальной гонки на 28,6 км. Он преодолел дистанцию за 32 минуты и 30 секунд.

Второе место занял Джошуа Тарлинг из Великобритании, проигравший лидеру семь секунд. Тройку лучших замкнул ещё один британец, Этан Хайтер (+0.10).

В общем зачёте лидирует мексиканский велогонщик Исаак дель Торо (Team Emirates – XRG).

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после 10-го этапа:

  1. Исаак дель Торо (Мексика, Team Emirates – XRG) - 33:36.45.
  2. Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG) — отставание 1.13.
  3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +1.30.
  4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) +1.40.
  5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl-Trek) +1.41.
  6. Саймон Йетс (Великобритания, Team Visma Lease a Bike) +1.42.
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