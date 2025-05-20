В Москве состоится форум «Masters of Sport: новый старт» о спортивном бизнесе в России

27 мая в Москве, в пространстве «Кибердом», состоится форум «Masters of Sport: новый старт», организованный FCongress при информационной поддержке Forbes Russia.

Индустрия спорта в России в последние годы столкнулась с вызовами, каких прежде не встречал никто в мире. Изменение прежней модели развития российской спортивной отрасли не привело к её упадку, а стало временем новых возможностей и новых решений. Уже в 2025 году ожидается возобновление участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Государство разрабатывает законопроект по созданию Российского спортивного фонда (РСФ), который поможет не только поддержать профессиональный спорт, но и развивать массовые виды, популяризировать активный образ жизни среди населения.

Какой станет новая траектория развития российского спортивного бизнеса, кто сможет извлечь наибольшую выгоду из предстоящих изменений, как найти своё место в новой расстановке сил на рынке — всё это обсудят участники и гости форума «Masters of Sport: новый старт».

В программе форума: