Испания будет обсуждать отстранение Израиля по принципу недопущения двойных стандартов

Министр образования и спорта Пилар Алегрия заявила, что власти Испании готовы присоединиться к возможному обсуждению исключения Израиля из международных соревнований.

«Если эти дебаты об отстранении Израиля состоятся, Испания будет готова участвовать в них на основе принципа недопущения двойных стандартов», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Алегрии со ссылкой на пресс-конференцию после заседания совета министров.

Ранее группа стран Евросоюза заявила, что потребует отстранить Израиль от международных спортивных соревнований из-за боевых действий в секторе Газа.

Российские и белорусские спортсмены в 2022 году были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооружёнными силами и не представляют командные виды спорта.