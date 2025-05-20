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Испания будет обсуждать отстранение Израиля по принципу недопущения двойных стандартов

Испания будет обсуждать отстранение Израиля по принципу недопущения двойных стандартов
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Министр образования и спорта Пилар Алегрия заявила, что власти Испании готовы присоединиться к возможному обсуждению исключения Израиля из международных соревнований.

«Если эти дебаты об отстранении Израиля состоятся, Испания будет готова участвовать в них на основе принципа недопущения двойных стандартов», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Алегрии со ссылкой на пресс-конференцию после заседания совета министров.

Ранее группа стран Евросоюза заявила, что потребует отстранить Израиль от международных спортивных соревнований из-за боевых действий в секторе Газа.

Российские и белорусские спортсмены в 2022 году были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооружёнными силами и не представляют командные виды спорта.

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