12-летняя китайская пловчиха проплыла 200 м комплексом с результатом уровня полуфинала ОИ

12-летняя пловчиха Юй Цзыди завоевала серебряную медаль чемпионата Китая на дистанции 200 метров комплексом с результатом уровня Олимпиады-2024 в Париже. Она проплыла дистанцию за 2.10,63.

С этим временем юная китаянка на Играх-2024 в Париже квалифицировалась в полуфинал. Причём она вошла бы в топ-5 в отборочных заплывах на Олимпиаде. Время Юй Цзыди на дистанции 200 м комплексом стало самым быстрым в истории плавания среди 12-летних девушек.

Также китаянка показала 2.10,87 в предварительных заплывах на дистанции 200 м баттерфляем, а в финал квалифицировалась с результатом 2.08,52. Это почти на две секунды быстрее, чем у чемпионки России Светланы Фокиной (2.10,46).