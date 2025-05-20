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Трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко взяла паузу в карьере

Трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко взяла паузу в карьере
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Трёхкратная чемпионка Олимпиад, 16-кратная чемпионка в синхронном плавании 31-летняя Светлана Колесниченко объявила о приостановке профессиональной карьеры.

«Я уже 15 лет в сборной и понимала, что настал момент, когда нужно отдохнуть. И сейчас уже могу поделиться новостью, что на этот год беру декретный отпуск, мы ждём пополнения в нашей семье. Этот год семейный, восстановительный и с новыми задачами. Я не говорю, что это окончание моего пути в спорте, просто новый этап. Зная себя, могу сказать, что дальше может произойти всё что угодно. Возвращалась и Наталья Ищенко после рождения ребёнка, и Светлана Ромашина, и Александра Пацкевич. Так что посмотрим. Всё впереди!» — приводит слова Колесниченко «Матч ТВ».

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