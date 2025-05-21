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Стало известно вещество, которое обнаружили в пробе главного тренера по борьбе Гацалова

Стало известно вещество, которое обнаружили в пробе главного тренера по борьбе Гацалова
Хаджимурат Гацалов
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнародовало средство, которое обнаружили в пробе главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова.

В 2015 году специалист, будучи спортсменом, сдал пробу с содержанием ипаморелина. Это вещество стимулирует высвобождение организмом гормона роста, который помогает увеличивать мышечную массу, снижать количество жира в организме и восстанавливаться.

С 5 мая 2025 года Гацалов был временно отстранён от тренерской деятельности из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. В качестве спортсмена российский специалист становился олимпийским чемпионом 2004 года в Афинах, а также пятикратным чемпионом мира.

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