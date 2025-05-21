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Игроки НФЛ примут участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Игроки НФЛ примут участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
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Игроки Профессиональной лиги американского футбола (НФЛ) примут участие в соревнованиях летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщила пресс-служба лиги в социальных сетях.

Уточняется, что представители НФЛ станут бороться за медали во флаг-футболе, который дебютирует в программе грядущих Игр. Олимпийский турнир будет состоять из шести мужских и женских команд. Спортсмены американской лиги могут выйдут на стадионы уже в рамках квалификации к ОИ, но не более одного за каждую страну.

«Для любого спортсмена огромная честь представлять свою страну на Олимпийских играх, которые являются вершиной мирового спорта. Знаю по собственному опыту, что включение флаг-футбола в Олимпиаду вызвало огромный всплеск энтузиазма среди игроков НФЛ, заинтересованных в возможности представить свою страну на мировой арене. Мы рады, что теперь у них появится такая возможность», — приводит слова комиссионера лиги Роджера Гуделла пресс-служба.

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