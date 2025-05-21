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Чемпион ОИ-2018 по прыжкам с трамплина завершил карьеру на фоне скандала с комбинезонами

Чемпион ОИ-2018 по прыжкам с трамплина завершил карьеру на фоне скандала с комбинезонами
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Олимпийский чемпион – 2018 по прыжкам на лыжах с трамплина норвежец Роберт Юханссон завершил свою спортивную карьеру на фоне расследования предполагаемого мошенничества с соревновательными комбинезонами со стороны его товарищей по команде на чемпионате мира — 2025, который проходил в норвежском Тронхейме, сообщает ESPN.

35-летний Йоханссон изначально не находился под подозрением, когда разгорелся скандал вокруг норвежской команды, связанный с изменением соревновательных комбинезонов на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025. Однако он, как и другие норвежские спортсмены, был отстранён Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от участия в финальных стартах сезона в прыжках с трамплина.

За время своей спортивной карьеры Роберт Юханссон стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, выиграв золото в командном первенстве, и завоевал две бронзовые медали в личных соревнованиях. Также в его активе две золотые награды чемпионатов мира (2018 и 2020), которые он выиграл в командных соревнованиях.

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