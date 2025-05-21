Эквадорец Ричард Карапас выиграл 11-й этап «Джиро д’Италия» — 2025, дель Торо — второй

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас (EF Education-EasyPost) стал победителем 11-го этапа супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025, проходившего в виде горной гонки на расстояние 186 км. Он преодолел дистанцию за 4:35.20. Карапас одержал свою восьмую победу на этапах гранд-туров.

Второе место занял Исаак дель Торо из Мексики, проигравший лидеру 10 секунд. Тройку лучших замкнул Джулио Чикконе (Италия, Lidl-Trek) (+0.10).

Отметим, Исаак дель Торо (Team Emirates – XRG) является лидером общего зачёта после 11 этапов супермногодневки «Джиро д’Италия»-2025.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после 10-го этапа: