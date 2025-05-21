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Эквадорец Ричард Карапас выиграл 11-й этап «Джиро д’Италия» — 2025, дель Торо — второй

Эквадорец Ричард Карапас выиграл 11-й этап «Джиро д’Италия» — 2025, дель Торо — второй
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Эквадорский велогонщик Ричард Карапас (EF Education-EasyPost) стал победителем 11-го этапа супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025, проходившего в виде горной гонки на расстояние 186 км. Он преодолел дистанцию за 4:35.20. Карапас одержал свою восьмую победу на этапах гранд-туров.

Второе место занял Исаак дель Торо из Мексики, проигравший лидеру 10 секунд. Тройку лучших замкнул Джулио Чикконе (Италия, Lidl-Trek) (+0.10).

Отметим, Исаак дель Торо (Team Emirates – XRG) является лидером общего зачёта после 11 этапов супермногодневки «Джиро д’Италия»-2025.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после 10-го этапа:

  1. Исаак дель Торо (Мексика, Team Emirates – XRG) — 38.47,01.
  2. Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG) — отставание 0,31.
  3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +1,07.
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