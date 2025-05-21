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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» завоевал бронзовые медали Суперлиги-2024/2025

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» завоевал бронзовые медали Суперлиги-2024/2025
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» завоевал бронзовые медали Суперлиги-2024/2025. Во втором матче серии за третье место клуб из Чехова обыграл ГК «ВиктОр». Встреча завершилась со счётом 27:22. Первый поединок между командами также остался за «Чеховскими медведями» — 29:24.

В серии за золотые медали встречаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Напомним, ЦСКА — действующие чемпионы России. Они становились победителями Суперлиги два года подряд. До этого ЦСКА дважды становился серебряным призёром.

В предварительном этапе Суперлиги-2024/2025 принимали участие 11 команд. Победителем предварительного этапа стали гандболисты «Чеховских медведей».

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