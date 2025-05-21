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Карапас – о победе на 11-м этапе «Джиро»: атаковал один раз и этого хватило

Карапас – о победе на 11-м этапе «Джиро»: атаковал один раз и этого хватило
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Эквадорский велогонщик Ричард Карапас (EF Education-EasyPost), одержавший победу на 11-м этапе супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025, рассказал благодаря чему ему удалось пересечь финишную линию первым.

«Сегодня у меня была уверенность — моя команда работает каждый день, и эта победа особенная как для них, так и для моей карьеры. Сейчас мои ноги в хорошем состоянии и я буду использовать все возможные шансы в ближайшие дни.

Это был очень тяжёлый день для генеральщиков, но у меня были силы — я атаковал один раз и этого хватило, чтобы выиграть этап. Следующая неделя будет очень, очень тяжёлой — много гор. Но у меня и у моей команды есть отличные возможности для победы», – приводит слова Карапаса TNT Sports.

Веломногодневка «Джиро д’Италия» — 2025 проходит с 9 мая по 1 июня.

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