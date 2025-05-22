«Поднял бабла». Климент Колесников рассказал, сколько призовых получил на «Маре Нострум»

Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников рассказал о заработанных призовых за победу на втором этапе соревнований «Маре Нострум» в Барселоне.

— Я проплыл и заработал себе немножечко денег, чтобы вкусно покушать в ресторане. 350 евро, поднял бабла. В основном всё круто. Ребята здесь все хорошие, добрые, давно ни с кем не виделся.

Открытый бассейн, я очень боялся, что врежусь в дорожку, но в итоге крыша была немножко ориентиром, мне это понравилось, — сказал Колесников в видео, опубликованном в его телеграм‑канале.

На соревнованиях в Барселоне российский пловец на дистанции 100 метров на спине выиграл с результатом 53,91 секунды.