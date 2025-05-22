«Некоторые ситуации вызывают удивление». Сальников о критериях допуска российских пловцов

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о взаимодействии федерации с Международной федерацией плавания (World Aquatics) по вопросу изменения условий допуска российских спортсменов на международные старты.

— Если говорить о предстоящем чемпионате мира в Сингапуре, стоит ли ожидать к началу турнира каких-либо послаблений? О возвращении флага, наверное, пока говорить сложно, но возможно ли добиться отмены того же запрета на общение наших спортсменов со СМИ?

— Обещать не могу, потому что этот вопрос находится в руках World Aquatics, но замечу, что с момента первых ограничений мы работаем уже в рамках третьей редакции правил допуска, которые сейчас уже более конструктивные, хотя там всё ещё много вещей, которые необходимо пересмотреть.

Мои усилия направлены на то, чтобы восторжествовал здравый смысл, а также сохранить ценности, которые мы разделяем в спорте. Чтобы не было двусмысленности, потому что некоторые ситуации вызывают удивление — простые вещи понимаются совершенно по-разному, – приводит слова Сальникова ТАСС.

Напомним, российские пловцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.