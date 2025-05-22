Сальников — о процессе допуска российских пловцов: нельзя сказать, что механизм совершенен

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, испытывают ли российские пловцы сложности с получением нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

— Вместе с тем у наших спортсменов не возникает проблем с получением допуска в нейтральном статусе — не было ни одного резонансного отказа.

— У нас был налажен чёткий двусторонний диалог в отношении процедуры получения нейтрального статуса, который предусматривал дополнительные тестирования по линии антидопинга. Мы договорились, как мы взаимодействуем, как формируем списки спортсменов, которые собираются принять участие в международных стартах. Поэтому сбоев в этой системе практически не было.

Механизм взаимодействия отлажен. Конечно, нельзя сказать, что он совершенен до такой степени, что вопрос решается за секунду, — там предусмотрены определённые этапы, но я не заметил острых моментов, которые бы шли вопреки тому, чтобы процесс продолжался.

Хотя сама по себе тема достаточно странная, потому что задействованы только две страны — Россия и Беларусь. Кроме того, у международных организаций есть непонимание, кто же является главным по предоставлению нейтрального статуса. С одной стороны, это World Aquatics — Международная федерация плавания, которая объединяет более 200 национальных федераций. Но Европейская федерация плавания (European Aquatics) может предъявлять свои требования. Как раз сейчас находимся в диалоге с European Aquatics относительно допуска наших спортсменов на юниорские первенства Европы, – приводит слова Сальникова ТАСС.

Напомним, Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила участие российских и белорусских пловцов в международных стартах только при условии получения нейтрального статуса.