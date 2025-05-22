Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сальников: работа с нейтральным статусом лет пять назад вызвала бы большое недоумение

Сальников: работа с нейтральным статусом лет пять назад вызвала бы большое недоумение
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о том, чем отличается процесс получения нейтрального статуса для российских пловцов в сезоне-2025 от допуска на Олимпиаду в Париже-2024.

— Чем нынешняя ситуация отличается от той, что была перед Олимпиадой в Париже, когда наши спортсмены отказывались от получения допуска? Сейчас нейтральный статус стало получить проще?
— Перед Парижем основную роль играл Международный олимпийский комитет — именно он дирижировал оркестром, и формально международные федерации не могли игнорировать требования, которые он выдвинул. Сейчас это опустилось на уровень более конструктивного диалога, где международные федерации оценивают ситуацию более объективно. Соответственно, сейчас мы работаем уже по третьей версии ограничений, которая значительно упростила получение этого статуса.

Хотя сама работа с нейтральным статусом ещё лет пять назад вызвала бы большое недоумение — впервые мы попали в ситуацию, во время которой, помимо спортивной составляющей, мы ещё должны получать оценку органов, которые занимаются неспортивными вопросами. Но я уверен, что в недалёком будущем всё это исчезнет как дурной сон, – приводит слова Сальникова ТАСС.

Напомним, на Олимпийских играх – 2024 в Париже нейтральный статус в соревнованиях пловцов получил лишь один российский спортсмен – Евгений Сомов.

Материалы по теме
«Поднял бабла». Климент Колесников рассказал, сколько призовых получил на «Маре Нострум»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android