Сальников: работа с нейтральным статусом лет пять назад вызвала бы большое недоумение

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о том, чем отличается процесс получения нейтрального статуса для российских пловцов в сезоне-2025 от допуска на Олимпиаду в Париже-2024.

— Чем нынешняя ситуация отличается от той, что была перед Олимпиадой в Париже, когда наши спортсмены отказывались от получения допуска? Сейчас нейтральный статус стало получить проще?

— Перед Парижем основную роль играл Международный олимпийский комитет — именно он дирижировал оркестром, и формально международные федерации не могли игнорировать требования, которые он выдвинул. Сейчас это опустилось на уровень более конструктивного диалога, где международные федерации оценивают ситуацию более объективно. Соответственно, сейчас мы работаем уже по третьей версии ограничений, которая значительно упростила получение этого статуса.

Хотя сама работа с нейтральным статусом ещё лет пять назад вызвала бы большое недоумение — впервые мы попали в ситуацию, во время которой, помимо спортивной составляющей, мы ещё должны получать оценку органов, которые занимаются неспортивными вопросами. Но я уверен, что в недалёком будущем всё это исчезнет как дурной сон, – приводит слова Сальникова ТАСС.

Напомним, на Олимпийских играх – 2024 в Париже нейтральный статус в соревнованиях пловцов получил лишь один российский спортсмен – Евгений Сомов.