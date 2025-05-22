«Так было бы лучше для команды». Дель Торо — о тактике на 11-м этапе «Джиро»

Лидер классификации «Джиро д’Италия» — 2025 мексиканец Исаак дель Торо (UAE Team Emirates – XRG) рассказал о тактике гонки на 11-м этапе веломногодневки, на котором он финишировал вторым, вслед за эквадорцем Ричардом Карапасом.

«Когда рванул вперёд — в погоню за Карапасом, то не заметил, что никого из команды нет у меня за спиной. Сделал это, не подумав. Потом, когда понял, что уехал вместе с другими претендентами на генеральную классификацию, решил сбавить темп, чтобы доехать до финиша всем вместе — так было бы лучше для команды», – приводит слова дель Торо Eurosport Spain.

Напомним, дель Торо возглавляет общую классификацию веломногодневки после 11-го этапа, опережая ближайшего преследователя Хуана Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG) на 31 секунду.