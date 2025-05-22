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Россиянин Иван Семенихин выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе среди юниоров

Россиянин Иван Семенихин выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе среди юниоров
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Российский спортсмен Иван Семенихин стал победителем юниорского этапа Кубка мира по пулевой стрельбе.

В финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Семенихин набрал 241 очко. Второе место занял представитель Киргизии Имандос Бектенов (240,2), тройку призёров замкнул белорус Юрий Кравцов (218,2).

Этап Кубка мира в Германии завершится 26 мая. Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе (AIN).

Пулевая стрельба. Этап Кубка мира. Пневматический пистолет, 10 метров:

  1. Иван Семенихин (Россия) -  241 очко.
  2. Имандос Бектенов (Киргизия) — 240,2.
  3. Юрий Кравцов (Беларусь) — 218,2.
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