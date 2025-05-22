Климент Колесников выиграл золото на дистанции 50 м на спине на «Маре Нострум» в Барселоне

Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников выиграл золото на дистанции 50 м на спине на втором этапе соревнований «Маре Нострум» в Барселоне. Он преодолел дистанцию за 24,75.

Отметим, в заплыве на 50 м баттерфляем победу одержал ещё один российский спортсмен — Олег Костин. Его результат на данной дистанции составил 23,09.

Турнир «Маре Нострум» традиционно считается одним из сильнейших коммерческих стартов сезона. Этап в Барселоне проходит 21 и 22 мая. Российские пловцы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Всего на этап «Маре Нострум» было заявлено шесть российских спортсменов.