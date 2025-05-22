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Ефимова заняла третье место в заплыве 50 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне

Ефимова заняла третье место в заплыве 50 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне
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Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию 33-летняя Юлия Ефимова заняла третье место в заплыве 50 м брассом на втором этапе соревнований «Маре Нострум» в Барселоне. Она преодолела дистанцию за 30,97.

Ранее, 17 мая, Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 100 м брассом на первом этапе «Маре Нострум», который проходил в Монако. Спортсменка снялась с 200 м брассом и комплексом.

Турнир «Маре Нострум» традиционно считается одним из сильнейших коммерческих стартов сезона. Этап в Барселоне проходит 21 и 22 мая. Российские пловцы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Всего на этап «Маре Нострум» было заявлено шесть российских спортсменов.

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