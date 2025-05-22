Кирилл Пригода стал четвёртым в рамках заплыва на 100 м брассом на «Маре Нострум»

Призёр чемпионатов мира по плаванию российский пловец Кирилл Пригода не смог попасть в тройку сильнейших в рамках заплыва на 100 м брассом на втором этапе соревнований «Маре Нострум» в Барселоне. Он занял четвёртое место, преодолев дистанцию за 1.00,28.

Позже, в заплыве на 200 м комплексом, Пригода занял пятое место с результатом 2.03,31. Ранее российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников выиграл золото на дистанции 50 м на спине.

Турнир «Маре Нострум» традиционно считается одним из сильнейших коммерческих стартов сезона. Этап в Барселоне проходит 21 и 22 мая. Российские пловцы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Всего на этап «Маре Нострум» было заявлено шесть российских спортсменов.