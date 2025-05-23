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Магнус Карлсен отреагировал на уход Луки Модрича из «Реала»

Магнус Карлсен отреагировал на уход Луки Модрича из «Реала»
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16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал предстоящий уход из мадридского «Реала» хорватского полузащитника Луки Модрича.

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спасибо тебе, Лука, Легенда. Воплощённое величие, упорство и грациозность», — написал Карлсен в социальной сети X.

Ранее 39-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич объявил в социальных сетях, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» 24 мая станет для него последним на стадионе «Сантьяго Бернабеу». После завершения Клубного чемпионата мира — 2025 футболист покинет «сливочных», за которых выступал с августа 2012 года.

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