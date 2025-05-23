Магнус Карлсен отреагировал на уход Луки Модрича из «Реала»

16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал предстоящий уход из мадридского «Реала» хорватского полузащитника Луки Модрича.

«Спасибо тебе, Лука, Легенда. Воплощённое величие, упорство и грациозность», — написал Карлсен в социальной сети X.

Ранее 39-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич объявил в социальных сетях, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» 24 мая станет для него последним на стадионе «Сантьяго Бернабеу». После завершения Клубного чемпионата мира — 2025 футболист покинет «сливочных», за которых выступал с августа 2012 года.

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