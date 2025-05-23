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«Я ждал этого момента!» Олаф Коой — о победе на 12-м этапе «Джиро д’Италия» — 2025

«Я ждал этого момента!» Олаф Коой — о победе на 12-м этапе «Джиро д’Италия» — 2025
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23-летний нидерландский велогонщик Олаф Коой (Visma Lease a Bike) прокомментировал победу в общем спринте на 12-м этапе престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он отметил командную работу, которая позволила достичь желаемого результата.

«Я ждал этого момента! Мы приехали на «Джиро» с целью — у Саймона [Йейтса] хорошая позиция в генеральной классификации, Ваут [ван Арт] уже выиграл этап. Во время двух предыдущих спринтов всё пошло совсем не по плану, но сегодня всё получилось отлично, чему я очень рад.

Я получил невероятную поддержку. Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде — они проделали потрясающую работу. Мы не хотели оказаться слишком далеко во время последнего поворота. Мне удалось сесть на колесо Каспера [ван Удена] и объехать его. Каждый день выкладываемся по максимуму, чтобы выигрывать этапы и добиться хорошего результата в общем зачёте с Саймоном», — приводит слова Кооя пресс-служба турнира.

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