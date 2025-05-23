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10-летний мальчик из Дагестана умер после тренировки по борьбе

10-летний мальчик из Дагестана умер после тренировки по борьбе
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10-летний ребёнок из Дагестана скончался после тренировки по вольной борьбе из-за проблем со здоровьем, сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Исламдин стал плохо чувствовать себя во время тренировки и жаловаться на боль в груди. Мальчика отвезли в больницу в Махачкале. Однако медики не смогли его спасти — у ребёнка остановилось сердце. У Исламдина была тяжёлая болезнь, о которой никто не знал.

Ранее главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова отстранили от тренерской деятельности из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. В качестве спортсмена российский специалист становился олимпийским чемпионом 2004 года в Афинах, а также пятикратным чемпионом мира.

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