Глава РУСАДА: несколько российских армрестлеров подозреваются в употреблении допинга

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что несколько ведущих российских армрестлеров подозреваются в употреблении анаболических стероидов.

Спортивный функционер не назвала имена нарушителей, но подчеркнула, что это спортсмены высокого уровня.

«Армрестлинг нам показал «мастер-класс», когда мы получили заключение из лаборатории, то даже на семи строчках не уместилось количество метаболитов анаболических стероидов, обнаруженных в пробах спортсменов. Не буду открывать пока тайну, но очень высокого уровня спортсмены из этого вида спорта были протестированы, и получились такие печальные результаты», — приводит слова Логиновой ТАСС.