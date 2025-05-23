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Глава РУСАДА: несколько российских армрестлеров подозреваются в употреблении допинга

Глава РУСАДА: несколько российских армрестлеров подозреваются в употреблении допинга
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что несколько ведущих российских армрестлеров подозреваются в употреблении анаболических стероидов.

Спортивный функционер не назвала имена нарушителей, но подчеркнула, что это спортсмены высокого уровня.

«Армрестлинг нам показал «мастер-класс», когда мы получили заключение из лаборатории, то даже на семи строчках не уместилось количество метаболитов анаболических стероидов, обнаруженных в пробах спортсменов. Не буду открывать пока тайну, но очень высокого уровня спортсмены из этого вида спорта были протестированы, и получились такие печальные результаты», — приводит слова Логиновой ТАСС.

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